إعلان التعبئة العامة في بوركينا فاسو

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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، مساء أمس الخميس، عن “التعبئة العامة” لمحاربة المتشددين.
وأفاد بيان الحكومة، بأن الهدف من هذا القرار هو إنشاء “الأساس القانوني لجميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها” ضد الإرهابيين، وفقًا لوكالة فرانس برس للأنباء.
وفرضت بوركينا فاسو، في 5 مارس الماضي، حظرًا للتجول في الشمال وأجزاء من منطقة الشرق الأوسط في البلاد، للمساعدة في قتال المسلحين المتمردين، وفقًا لوثائق رسمية.
وتسبب التمرد المستمر منذ فترة طويلة في الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، بحياة آلاف المدنيين ورجال الشرطة والجنود وأجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.
وتحاول بوركينا فاسو، التي تقع في منطقة الساحل الإفريقي، إبطاء تقدم المتشددين الجهاديين الذي يستمر منذ عام 2015.