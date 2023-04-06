إعلان حي الفلاح بالرياض منطقة تسجيل عقاري

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، أنَّ حي الفلاح في مدينة الرياض أول المناطق المستفيدة من “السجل العقاري” وفق آليته المُحدثَّة وذلك ابتداءً من 17 شوال المقبل الموافق 7 مايو 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها: “إن اختيار الحي جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم تباعًا إعلان بقية الأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام”.

السجل العقاري

وأضافت أنَّ السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله هو امتداد لمرحلة الصكوك الإلكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وتابعت هيئة العقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية والتي سيتم إعلانها قبل بدء العمل الميداني للتسجيل أو عن طريق مراكز الخدمة.

وأشارت إلى أنَّه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وسيقوم المسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري.

رقم عقار وصك عقاري

وأكدت أنه سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًّا كانت لتحل محل صكوك الملكية الحالية، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية عن طريق الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.