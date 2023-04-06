Icon

نتائج الاتفاق في مواجهات رمضان Icon راشفورد يخطف الأنظار مع مانشستر يونايتد Icon أرامكو: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية Icon المطوع لـ التويجري: الرائد هبط للدرجة الثانية أثناء رئاستك Icon أسمنت حائل تعلن عن توزيع أرباح مرحلية عن 2023 Icon خبراء قانون: اتهام ترامب ضعيف ومليء بالثغرات Icon تدريبات عسكرية تقود الكوريتين لـ شفا حرب نووية Icon وظائف بـ شركة خدمات الملاحة الجوية SANS Icon انتصار للدبلوماسية الصينية في منطقة الخليج Icon مشاهد توثق فرحة الأطفال والاحتفالات بـ القرقيعان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابتداءً من 17 شوال

إعلان حي الفلاح بالرياض منطقة تسجيل عقاري

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
إعلان حي الفلاح بالرياض منطقة تسجيل عقاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، أنَّ حي الفلاح في مدينة الرياض أول المناطق المستفيدة من “السجل العقاري” وفق آليته المُحدثَّة وذلك ابتداءً من 17 شوال المقبل الموافق 7 مايو 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها: “إن اختيار الحي جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم تباعًا إعلان بقية الأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام كمرحلة أولى خلال هذا العام”.

السجل العقاري

وأضافت أنَّ السجل العقاري الذي سيتم منحه لجميع عقارات الحي بعد الانتهاء من تسجيله هو امتداد لمرحلة الصكوك الإلكترونية الحالية لجميع العقارات السكنية والتجارية والزراعية والحكومية.

وتابعت هيئة العقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية والتي سيتم إعلانها قبل بدء العمل الميداني للتسجيل أو عن طريق مراكز الخدمة.

وأشارت إلى أنَّه تم تكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات، وسيقوم المسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري.

رقم عقار وصك عقاري

وأكدت أنه سيتم إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية أيًّا كانت لتحل محل صكوك الملكية الحالية، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية عن طريق الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 22.7 من القات و264 كجم...

أخبار أمنية
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

أخبار أمنية
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر الباطن
السعودية اليوم

اختتام برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد بحفر...

السعودية اليوم
سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل بعد ارتفاعه لـ 550 ريالًا
السعودية اليوم

سعر إفطار رمضان بفنادق الرياض يثير الجدل...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند
الرياضة

بايرن ميونخ قد يفقد موسيالا ضد دورتموند

الرياضة
استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره
غرائب

استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

غرائب
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان
السعودية اليوم

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد...

السعودية اليوم