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إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 127 طنًّا من السلال الغذائية في حجة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
إغاثي الملك سلمان يوزع أكثر من 127 طنًّا من السلال الغذائية في حجة
المواطن - واس

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وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 127 طنا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية في مديريات ميدي، وحرض، وحيران، وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 16.632 فردا.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.

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