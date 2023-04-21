إغراق سفينة أمريكية عمدًا لإنتاج شعاب مرجانية

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تعمد فريق من الموارد الساحلية لأوكالوسا، إغراق سفينة عمدًا قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية؛ لإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية.
وبحسب تقرير نشر في سكاي نيوز عربية، عمل فريق من الموارد الساحلية لأوكالوسا مع جهات، لوضع سفينة على بعد 4 أميال بحرية جنوب شرق ديستين، ستستقر رأسًا على عقب لتوفر هيكلًا للحياة البحرية لإنشاء بيئة للعيش.