إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة

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أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول”، الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى كبريات منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم، والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.
وأفاد يوروبول في بيان، بأنّ العملية البوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك (Genesis Market)، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.
وسيرى المستخدمون الذين يسجلون الدخول الآن إلى Genesis رسالة تفيد بأن موقع الويب قد استولى عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
وخلال سلسلة من المداهمات، ألقت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) القبض على 24 شخصًا يشتبه في أنهم من مستخدمي الموقع، وعلى الصعيد العالمي، تم إجراء 200 عملية تفتيش واعتقال 120 شخصًا.
هذا وكان لدى سوق جينيسيس 80 مليون مجموعة من أوراق الاعتماد وبصمات الأصابع الرقمية معروضة للبيع، ووصفتها وكالة الأمن القومي بأنها “أداة تمكين هائلة للاحتيال”.
من جانبه، قال روبرت جونز، المدير العام للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية في NCA: “لقد سرق المجرمون لفترة طويلة أوراق اعتماد أفراد أبرياء من الجمهور”.
وباعت Genesis Market تفاصيل تسجيل الدخول وعناوين IP وغيرها من البيانات التي شكلت “البصمات الرقمية” للضحايا، وفق ما نقله موقع “بي بي سي”.