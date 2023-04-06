Icon

الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة Icon الجاسر في قطار الحرمين استمع للركاب ووقف على الخدمات Icon لا غالب أو مغلوب بين أبها والتعاون Icon لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية Icon التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والرائد Icon الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير Icon إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة Icon ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا Icon الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا Icon أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم إجراء 200 عملية تفتيش

إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول”، الأربعاء، أنّه تمّ بفضل عملية أمنية دولية إغلاق إحدى كبريات منصّات القرصنة الإلكترونية في العالم، والتي كانت تبيع بيانات تابعة لحسابات مسروقة.

شاركت فيها 17 دولة

وأفاد يوروبول في بيان، بأنّ العملية البوليسية غير مسبوقة شاركت فيها 17 دولة أتاحت تفكيك (Genesis Market)، أحد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة للجريمة في العالم.

وسيرى المستخدمون الذين يسجلون الدخول الآن إلى Genesis رسالة تفيد بأن موقع الويب قد استولى عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وخلال سلسلة من المداهمات، ألقت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA) القبض على 24 شخصًا يشتبه في أنهم من مستخدمي الموقع، وعلى الصعيد العالمي، تم إجراء 200 عملية تفتيش واعتقال 120 شخصًا.

أوراق اعتماد

هذا وكان لدى سوق جينيسيس 80 مليون مجموعة من أوراق الاعتماد وبصمات الأصابع الرقمية معروضة للبيع، ووصفتها وكالة الأمن القومي بأنها “أداة تمكين هائلة للاحتيال”.

من جانبه، قال روبرت جونز، المدير العام للمركز الوطني للجرائم الاقتصادية في NCA: “لقد سرق المجرمون لفترة طويلة أوراق اعتماد أفراد أبرياء من الجمهور”.

وباعت Genesis Market تفاصيل تسجيل الدخول وعناوين IP وغيرها من البيانات التي شكلت “البصمات الرقمية” للضحايا، وفق ما نقله موقع “بي بي سي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو
أخبار رئيسية

حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة...

أخبار رئيسية
طيران رئاسة أمن الدولة يحلق في سماء الحرم المكي
السعودية اليوم

طيران رئاسة أمن الدولة يحلق في سماء...

السعودية اليوم
ألواح مراكش ومقارئ سوق السبت توصل طبيبًا ألمانيًا لبرنامج عطر الكلام
السعودية اليوم

ألواح مراكش ومقارئ سوق السبت توصل طبيبًا...

السعودية اليوم
مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية لويزيانا
العالم

مصرع جنديين في تحطم مروحية أمريكية بولاية...

العالم
أمطار وغيوم تعانق قمم الجبال بنجران
السعودية اليوم

أمطار وغيوم تعانق قمم الجبال بنجران

السعودية اليوم
إحصائية سلبية لـ الهلال والخليج هذا الموسم
آخر الاخبار

إحصائية سلبية لـ الهلال والخليج هذا الموسم

آخر الاخبار
إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم التربوية بجامعة الأميرة نورة
السعودية اليوم

إطلاق مشروع التحكيم لخدمة الباحثين في العلوم...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
العالم

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة سومطرة...

العالم