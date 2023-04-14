إغلاق حساب مقتدى الصدر على تويتر حتى إشعار آخر

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أغلق مقتدى الصدر حسابه على تويتر حتى إشعار آخر، وفقًا للعربية عاجل.
وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قد أعلن تجميد التيار الصدري بدءًا من الليلة باستثناء صلاة الجمعة وهيئة التراث و”براني السيد الشهيد” لسنة على الأقل.
وأضاف مقتدى الصدر في بيان له: “أن أكون مصلحًا للعراق.. ولا أستطيع أن أصلح (التيار الصدري) فهذه خطيئة”.
وأردف زعيم التيار الصدري: “وأن أستمر في قيادة (التيار الصدري) وفيه (أهل القضية) وبعض من (الفاسدين) وفيه بعض الموبقات.. فهذا أمر جلل”.
واسترسل الصدر: “فلذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ما عدا صلاة الجمعة وهيئة التراث و(براني السيد الشهيد) لمدة لا تقل عن سنة.. لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي أولًا وأمام والدي ثانيًا”.
واختتم: “كما ويغلق مرقد السيد الوالد إلى ما بعد عيد الفطر.. على أن تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فورًا.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فوالله قد سئمتهم وسئموني”.