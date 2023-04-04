إغلاق طريق الأمير سلطان بجدة جزئيًا لتصريف مياه الأمطار

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أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة المرور، إغلاقًا جزئيًا في طريق الأمير سلطان المتجه شمالًا مع شارع حليمة السعدية في حي المحمدية، على أن يتم إعادة فتح الطريق بداية من شوال المقبل، وذلك لاستكمال أعمال تصريف مياه الأمطار.
كما أعلنت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إغلاق مسارين لشارع ثابت بن معاذ الأنصاري في حي طيبة، على أن تتم إعادة فتح الطريق بداية شهر شوال المقبل بالتعاون مع إدارة المرور في المحافظة، وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار.