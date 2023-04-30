نوهت إدارة مرور منطقة عسير؛ بأنه سيتم إغلاق طريق عقبة شعار؛ بسبب أعمال الصيانة.

المركبات الصغيرة

ولفتت إدارة المرور، عبر تغريدة بموقع تويتر، إلى أن ذلك ابتداءً من اليوم الأحد للمركبات الصغيرة، وتهيب بمستخدمي الطريق سلوك طرق بديلة.

صعود نزول الشاحنات

وفيما يخص الشاحنات، فسيتم تفويج مرحلة الصعود اعتبارًا من يوم غد الاثنين، من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والنزول من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة السادسة مساء.