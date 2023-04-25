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إغلاق عقبة شعار 4 أشهر لأعمال الصيانة

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
إغلاق عقبة شعار 4 أشهر لأعمال الصيانة
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر اعتبارًا من 1444/10/6 هـ، حيث سيتم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة، داعية الجميع لاستخدام الطرق البديلة خلال فترة أعمال الصيانة مثل عقبة ضلع، وعقبة الجعدة، وعقبة التوحيد، وعقبة الصماء، وعقبة برمة.

موعد الإغلاق

وأكدت الهيئة أن الإغلاق سيكون بشكل تام من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 6 صباحًا، مع السماح فقط للشاحنات بالعبور عبر عقبة شعار خلال الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، حيث سيتم تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة على العقبة، منها أعمال كشط وسفلتة، بالإضافة لتنفيذ حواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهان الأنفاق والمشآت القائمة، كما سيتم تركيب لوحات إرشادية، مع عمل طبقة مقاومة للانزلاق، إضافة لتنفيذ مواقف طارئة.

يذكر أن هذه الأعمال تأتي بهدف رفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وهو الأمر الذي سيسهم في تمكين الحركة السياحية في المنطقة.

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