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إنذار 1.831 منشأة

إغلاق 59 منشأة مخالفة في تبوك خلال شهر رمضان

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
إغلاق 59 منشأة مخالفة في تبوك خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة تبوك، القيام بتنفيذ أكثر من 9600 جولة ميدانية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى إغلاق 59 منشأةً مخالفةً.

وكثفت الأمانة خلال شهر رمضان حملاتها على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من امتثالها للاشتراطات البلدية، وذلك عبر 115 مراقبًا على مستوى الأمانة وبلدياتها التابعة، إذ قاموا بأكثر من 9.600 زيارة ميدانية، تم خلالها ضبط عدد من مخالفات صحة البيئة.

إنذار 1.831 منشأة

وأشارت الأمانة إلى إنذار 1.831 منشأةً، وضبط ومصادرة ما يزيد على 600 كيلو جرام من المأكولات الفاسدة، وإغلاق 59 منشأةً مخالفة؛ لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق.

ودعت الأمانة جميع العاملين في المنشآت الغذائية والتجارية إلى ضرورة الامتثال للاشتراطات البلدية والالتزام بها، مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تؤثر على الصحة العامة.

 

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