إقالة رئيسة مجلة ألمانية بسبب مقابلة زائفة مع شوماخر

أقالت مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية رئيسة تحرير مجلة شعبية ألمانية، نشرت مقابلة مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق “للفورمولا 1” مايكل شوماخر.

كما قدمت مجموعة “فونكه”، التي تنشر المجلة، اعتذاراً لعائلة شوماخر ولقرائها .

مقابلة زائفة

وقالت بيانكا بولمان، المديرة الإدارية لمجلات فونكه: “كان يجب ألا تُنشر مطلقاً هذه المقالة عديمة الذوق والمضللة، فهي لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع معايير الصحافة التي نتوقعها نحن وقراؤنا من ناشر مثل فونكه”.

وجاء في بيان من مجموعة “فونكه” أن آنا هوفمان، رئيسة تحرير مجلة “دي أكتويل” “أُعفيت من مهامها اعتباراً من اليوم”. وكانت تشرف هوفمان على صحافة المجلة منذ عام 2009م.

تقنية الذكاء الاصطناعي

وأحدثت القصة التي نُشرت هذا الأسبوع في “دي أكتويل” ضجة في الأوساط الإعلامية الألمانية، وأثارت نقاشا حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وكانت الصفحة الأولى من المجلة عبارة عن صورة لشوماخرمع عنوان: “مايكل شوماخر: المقابلة الأولى!”. وكتب عنوان أصغر أدناها: “يبدو حقيقياً بشكل مخادع”.

ويتضح داخل المجلة أن الأمر يتعلق بمقابلة مزيفة تم إنشاؤها بواسطة موقع إلكتروني يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويدرك معظم عشاق شوماخر أن المقابلة ملفقة تماماً، حيث يعيش شوماخر في عزلة تامة منذ إصابته بإصابة دماغية كبيرة أثناء التزلج في عام 2013، وخلَّف الحادث آثاراً صحية شديدة وطويلة الأمد. ولم يظهر علناً منذ ذلك الحين.