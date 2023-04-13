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ضمن منافسات دوري يلو

إقبال جماهيري على تذاكر لقاء الأهلي والفيصلي

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
إقبال جماهيري على تذاكر لقاء الأهلي والفيصلي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي المقبلة، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والفيصلي، عند الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري يلو.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي عبر منصة مكاني، بأسعار تتراوح من 20 ريالًا وحتى 200 ريال، وتم بيع أكثر من 4 آلاف تذكرة بعد ساعات من بدأ عملية البيع.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly

الفريقان في دوري يلو

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الفيصلي بهدف تحقيق الفوز، وتعزيز تواجده في الصدارة، للاقتراب من العودة لدوري المحترفين، فيما يسعى عنابي سدير لحصد الثلاث نقاط، أملًا في اقتحام المربع الذهبي.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 58 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 26 لقاء.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly
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