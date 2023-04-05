إقبال كبير من المعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال رمضان

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وثقت قناة “العربية السعودية” لقطات من الإقبال الكبير للمعتمرين على استخدام حافلات مكة خلال شهر رمضان.
إقبال كبير من قبل المعتمرين على استخدام حافلات #مكة خلال شهر #رمضان
عبر:@hamedsa0 pic.twitter.com/CxwtjZng6C
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 5, 2023
ويظهر الفيديو توافد عدد كبير من المعتمرين لاستخدام حافلات مكة، والتي تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في تجربة لوجستية فريدة من نوعِها.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن وصول مُستخدمي ومستخدمات حافلات مكة لأكثر من ١.٩ مليون مستخدم ومستخدمة خلال أول أسبوعٍ من شهر رمضان المُبارك، حيث وصل عدد المستخدمين اليومي للحافلات ما يقارب 271 ألف مستخدم.
ويُعدُّ مشروع حافلات مكة أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية النقل العام في مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية السعودية 2030م، إذ يعمل المشروع من خلال 438 محطة توقف و400 حافلة لخدمة السكان والزوار عبر 12 مساراً تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعددٍ من المواقع الحيوية في مكة المكرمة.