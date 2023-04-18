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إلغاء الفصل الدراسي الثالث شائعة روّج لها موقع مزيف

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
إلغاء الفصل الدراسي الثالث شائعة روّج لها موقع مزيف
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المواطن - الرياض

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تكشفت حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء وزارة التعليم للفصل الدراسي الثالث في العام الدراسي القادم ، حيث اتضح أن الخبر المتداول روج له موقع مزيف ينتحل هوية وسائل إعلامية سعودية موثوثة ويعمد لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة .
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  • Azhar Almas

    الجميع يطالب بإلغاء الفصل الثالث
    ليش ما يلغونه ؟

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