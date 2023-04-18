إلغاء الفصل الدراسي الثالث شائعة روّج لها موقع مزيف

تكشفت حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء وزارة التعليم للفصل الدراسي الثالث في العام الدراسي القادم ، حيث اتضح أن الخبر المتداول روج له موقع مزيف ينتحل هوية وسائل إعلامية سعودية موثوثة ويعمد لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة .