إمام مسجد في أمريكا يتعرض للطعن أثناء الصلاة

أعلنت شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أنها ألقت القبض على شخص يبلغ 32 عامًا، قام بطعن إمام مسجد أثناء السجود في صلاة الفجر يوم أمس الأحد.

اعتداء وحشي

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن إمام مسجد عمر بن الخطاب، وهو أحد أكبر المساجد في مدينة باترسون، تعرض لاعتداء وحشي بالطعن عدة مرات، وتم نقله إلى المستشفى؛ فيما تم القبض على المتهم ويُدعى شريف زوربا، وكان ضمن صفوف المصلين.

وقالت الشرطة إنها تُحقق في القضية؛ للتأكد من دوافع الجريمة التي تَسببت في خوف كبير بين الجالية المسلمة في ولاية نيوجيرسي.

وأشار رئيس بلدية باترسون، أندريه صايغ، إلى أنه سيتم توفير الأمن اللازم للمسجد والمصلين، وأن الشرطة ستعمل على التحقيق في هذه الواقعة الشنيعة وتقديم المتهم للعدالة.

الحالة الصحية للضحية

وبحسب شبكة CBS فإن الإمام البالغ 65 عامًا أُصيب في الرئة، لكن حالته مستقرة، ويظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة، رجلًا يقوم من بين الصفوف يرتدي سترة بيضاء ويتجه إلى الإمام ويطعنه ثم يهرب المشتبه به ويقوم العديد من الأفراد بالركض خلفه والقبض عليه حتى وصول الشرطة.

وقال عبد الحمدان، المتحدث باسم المسجد، إنه كان هناك نحو 200 شخص بالداخل وتم طعن الإمام مرتين على الأقل مضيفًا: نتوقع أنه بمجرد الانتهاء من التحقيق سيتم اعتباره حادثًا منفردًا، ومع ذلك، فقد عززنا أمننا في المسجد، جنبًا إلى جنب مع شرطة باترسون وقسم شرطة مقاطعة باسيك.

وقال مصطفى حلق من مسجد عمر بن الخطاب: من الجيد أنهم قبضوا على الجاني وسيعاقب وكل شيء سيكون على ما يرام.