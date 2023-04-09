إمام يروي تفاصيل فيديو القطة بعدما خطف قلوب العالم

جاء أول تعليق من الإمام الجزائري وليد مهساس الذي خطف حب الملايين في العالم، بعد وثبة قط اعتلى كتفه فترجم معنى الرفق بالحيوان، وصار حديث وسائل الإعلام العالمية.

"القطة والإمام" يحصدان مليار مشاهدة.. ولطف الشيخ #وليد_مهساس يثير الفضول لمعرفة هويته "لقطة عفوية مع حيوان أليف وبصوت شجيّ بدون سيناريوهات مسبقة بلغ مجموع مشاهداتها بين مختلف ناشريها مليار مشاهدة على مختلف المنصات وفقاً لرواد مواقع التواصل"#الجزائر #شاهد_سكاي pic.twitter.com/C4lzLsMNuv — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 6, 2023

لقطة عفوية

وصرح الإمام، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أن حادثة القطة كانت عفوية، مبديًا رغبته في أن تبقى كذلك. وتحدث الإمام الجزائري وليد مهساس، لأول مرة، عن حادثة القطة والتي جابت العالم وناهزت مشاهداتها 2 مليار مشاهدة.

وتقدم الإمام في البداية، بالشكر لجميع إخوانه وأخواته في العالم الإسلامي وغيره على إحسانهم الظن فيه، لافتًا إلى أن دين الإسلام أمر بالرفق واللطف بالحيوانات وغيرها من المخلوقات.

رسالة يوجهها الإمام

ولفت الإمام وليد مهساس، إلى أنه لم يدلِ بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية، ولن يقوم بذلك لأن الأمر بالنسبة إليه عادي وعفوي ولا يوجد ما يستدعي الحديث عنه.

كما حذر وليد مهساس كل من قام بانتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لن يسامحهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض شرعا وقانونا.

تكريم الأوقاف الجزائرية

يذكر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي كان قد استقبل صباح أمس السبت بمقر الوزارة، الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج بالجزائر.

ووفق بيان للوزارة، فقد جرى الاستقبال بحضور الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد. ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج.

أهمية اللقطة العفوية

وتصدرت اللقطة العفوية التي جمعت الشيخ والقطة بصلاة التراويح، مواقع التواصل، وتناولتها كبريات القنوات والوسائل الإعلامية العالمية، لما كان لها من تأثير كبير على قلوب المسلمين وغيرهم.

وولد الشيخ وليد مهساس في الجزائر، وهو إمام مسجد أبي بكر الصديق في حي 12 هكتار بولاية برج بوعريريج شرق الجزائر. وقد صنف من أجمل الأصوات لتلاوة القرآن الكريم، كما يداوم على إقامة الأمسيات القرآنية لحفظ وتجويد القرآن ضمن مسابقة “براعم البيان”.

ويقدم خطب صلاة يوم الجمعة، كما يقدم دروسًا خاصة بشرح وتفسير الدين الإسلامي، والعلوم الشرعية، ومنها ما يتعلق كذلك ببر الوالدين.