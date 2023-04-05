إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يفسخ خطبته بعد شهر واحد من إعلانها لم تدم خطبة الملياردير روبرت مردوخ (92 عاماً)، الخامسة طويلًا، حيث أعلن الانفصال عن آن ليسلي سميث (66 عامًا) والتي كانت تعمل سابقاً في مجال صحة الأسنان، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يتما زيجتهما هذا الصيف بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

والتقى مردوخ وآن في سبتمبر الماضي، في أحد مزارعه في كاليفورنيا، بعد شهر واحد من طلاقه رسمياً، وقدم لها خاتم الخطوبة بعد ذلك، على أن يتزوجا في الصيف، لكن قال شخص مقرب من الرجل الذي يعد قطبًا من أقطاب التجارة والإعلام بأن حفل الزفاف الصيفي المخطط له قد تم إلغاؤه وأن رحلة البحث عن شريك موثوق لا زالت مستمرة.

انتظار اللحظة المناسبة

أما آن ليسلي سميث التي توفي زوجها قبل 14 عاماً، فأشارت إلى أنّ الاقتراب من السبعينيات يعني أن يكون المرء في المرحلة الأخيرة من حياته، مضيفة في تصريح سابق لصحيفة ذي بوست أنها انتظرت اللحظة المناسبة، مؤكدةً أنّ أصدقاءها أعربوا عن سعادتهم لقرارها.

ويملك مردوخ الذي تقدر مجلة فوربس ثروته بـ17 مليار دولار، من خلال مجموعته نيوزكورب، مئات وسائل الإعلام خصوصاً في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة فوكس نيوز المحافظة وصحيفة ذي وول ستريت جورنال الاقتصادية وصحيفة نيويورك بوست المحسوبة على اليمين الأميركي، وهو أيضًا صاحب صحيفتي ذي صن وذي تايمز اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

زيجات روبرت مردوخ

واستمر الزواج الأول من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجاً لأكثر من 30 عاماً (حتى 1999) بالصحافية البريطانية آنا مان التي حصلت على ما ذكرت الصحافة آنذاك، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوج الملياردير بعد أيام قليلة سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ المتخرجة من جامعة ييل وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013، وفي أغسطس الماضي، كان مردوخ المُلقب بـ إمبراطور الإعلام، أعلن طلاق زوجته الرابعة عارضة الأزياء الأميركية جيري هول بعد ست سنوات أمضياها معاً، وله من زيجاته ستة أبناء.