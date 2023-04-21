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سيغيب عن مواجهة يوفنتوس

إنتر ميلان مستاء من تأكيد إيقاف لوكاكو

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
إنتر ميلان مستاء من تأكيد إيقاف لوكاكو
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نادي إنتر ميلان استياؤه الشديد من تأكيد إيقاف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي روميلو لوكاكو عن مواجهة يوفنتوس المقبلة.

إنتر ميلان غاضب

وذكر إنتر في بيان رسمي، اليوم الجمعة: “النادي يشعر أنه يجب عليه تعزيز دعمه للاعبه لوكاكو، ويعرب عن حزنه البالغ لحقيقة أن الضحية أصبح الطرف المذنب الوحيد”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد يوفنتوس على ملعب “جوزيبي مياتزا”، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إياب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

إنتر ميلان
لاعبو الإنتر – المصدر @Inter_en

طرد لوكاكو

وكان لوكاكو قد حصل على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بداعي احتفاله الاستفزازي لجمهور البيانكونيري، بعد تسجيله هدف التعادل.

لوكاكو في مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس
لوكاكو في المباراة – المصدر sempreinter

وتلقى لوكاكو هتافات عنصرية من بعض مشجعي فريق يوفنتوس، ليعاقب الأخير بإغلاق جزء من مدرجاته لمباراة واحدة، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بعد الاستئناف.

وأكدت تقارير أن الإنتر استأنف على قرار إيقاف لوكاكو، وشدد على أنه دائمًا ما يحتفل بأهدافه بهذه الطريقة، ولكن أوضحت أن الاتحاد الإيطالي لا يوافق على أي استئناف يتعلق بالبطاقات إلا في حالة وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب.

لوكاكو في مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس
لوكاكو – المصدر espn
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