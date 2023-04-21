إنتر ميلان مستاء من تأكيد إيقاف لوكاكو

أبدى نادي إنتر ميلان استياؤه الشديد من تأكيد إيقاف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي روميلو لوكاكو عن مواجهة يوفنتوس المقبلة.

إنتر ميلان غاضب

وذكر إنتر في بيان رسمي، اليوم الجمعة: “النادي يشعر أنه يجب عليه تعزيز دعمه للاعبه لوكاكو، ويعرب عن حزنه البالغ لحقيقة أن الضحية أصبح الطرف المذنب الوحيد”.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضد يوفنتوس على ملعب “جوزيبي مياتزا”، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في إياب منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

طرد لوكاكو

وكان لوكاكو قد حصل على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بداعي احتفاله الاستفزازي لجمهور البيانكونيري، بعد تسجيله هدف التعادل.

وتلقى لوكاكو هتافات عنصرية من بعض مشجعي فريق يوفنتوس، ليعاقب الأخير بإغلاق جزء من مدرجاته لمباراة واحدة، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بعد الاستئناف.

وأكدت تقارير أن الإنتر استأنف على قرار إيقاف لوكاكو، وشدد على أنه دائمًا ما يحتفل بأهدافه بهذه الطريقة، ولكن أوضحت أن الاتحاد الإيطالي لا يوافق على أي استئناف يتعلق بالبطاقات إلا في حالة وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب.