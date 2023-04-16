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بعد تعرضه للطرد أمام يوفنتوس

إنتر ميلان يستأنف ضد عقوبة إيقاف لوكاكو

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
إنتر ميلان يستأنف ضد عقوبة إيقاف لوكاكو
المواطن - فريق التحرير

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قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، الاستئناف على قرار إيقاف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البلجيكي روميلو لوكاكو.

إنتر ميلان يستأنف

وذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “استأنف إنتر ميلان بشكل رسمي، اليوم الأحد، على قرار الإيقاف، بداعي أن لوكاكو يحتفل دائمًا بأهدافه بتحية عسكرية مع وضع إصبعه على الشفاه، حتى مع منتخب بلجيكا”.

وأضافت الشبكة الإيطالية: “من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على أي استئناف يتعلق ببطاقة صفراء أو حمراء، باستثناء وجود خطأ في تحديد هوية اللاعب”.

لوكاكو في مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس
لوكاكو في المباراة – المصدر sempreinter

طرد لوكاكو أمام يوفنتوس

وكان لوكاكو قد حصل على بطاقة صفراء ثانية خلال مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بداعي احتفاله الاستفزازي لجمهور البيانكونيري، بعد تسجيله هدف التعادل.

لوكاكو
لوكاكو – المصدر @Inter_en

وطرد لوكاكو بعد إحراز هدف التعادل مباشرة، وبالتالي لن يتمكن من خوض مباراة الإياب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، المقرر إقامتها، مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري.

لوكاكو في مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس
لوكاكو – المصدر espn
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