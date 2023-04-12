إنتر ميلان يهزم بنفيكا بثنائية في عقر داره

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على مضيفه بنفيكا البرتغالي بثنائية دون رد، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
🔵⚫️ لوكاكو من علامة الجزاء يزيد من متاعب بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا_إنتر #UCL #beINUCL pic.twitter.com/aUYkgRyfip
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل إنتر ميلان ثنائية عبر كل من الإيطالي نيكولو باريلا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ52 والـ83.
وستقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل في ملعب “جوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو الإيطالية.
🔵⚫️ على عكس مجرى اللعب إنتر يفتتح التسجيل رأسية متقنة من باريلا #دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا_إنتر #UCL #beINUCL pic.twitter.com/y2oo5mnl3z
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2023