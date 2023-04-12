إنتر ميلان يهزم بنفيكا بثنائية في عقر داره

حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على مضيفه بنفيكا البرتغالي بثنائية دون رد، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بنفيكا يخسر بثنائية

وفي الشوط الثاني، سجل إنتر ميلان ثنائية عبر كل من الإيطالي نيكولو باريلا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ52 والـ83.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل في ملعب “جوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو الإيطالية.