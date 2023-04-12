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في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يهزم بنفيكا بثنائية في عقر داره

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
إنتر ميلان يهزم بنفيكا بثنائية في عقر داره
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على مضيفه بنفيكا البرتغالي بثنائية دون رد، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بنفيكا يخسر بثنائية

وفي الشوط الثاني، سجل إنتر ميلان ثنائية عبر كل من الإيطالي نيكولو باريلا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين الـ52 والـ83.

إنتر ميلان وبنفيكا 222

وستقام مباراة العودة بين الفريقين مساء الأربعاء المقبل في ملعب “جوزيبي مياتزا” في مدينة ميلانو الإيطالية.

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