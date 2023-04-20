إنتر ميلان يواجه جاره ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إقصاء نادي بنفيكا البرتغالي من دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز الإنتر في البرتغال بهدفين دون رد، وانتهت مباراة العودة أمس في إيطاليا بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

هدف التقدم لـ إنتر ميلان

وكان الإيطالي نيكولو باريلا سجل الهدف الأول للإنتر في الدقيقة الـ14، ثم تعادل اللاعب النرويجي فريدريك أورسنيس لبنفيكا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إحراز الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة الـ66، ثم اضاف اللاعب الأرجنتيني خواكين كوريا ثالث أهداف إنتر ميلان في الدقيقة الـ78.

وتمكن فريق بنفيكا بعد ذلك من تسجيل هدفين عبر كل من أنتونيو سيلفا وبيتار موسى في الدقيقتين الـ87 والـ91.

وانتهت مباراة الإياب أمس بالتعادل 3-3 بعد فوز الإنتر ذهابًا بهدفين دون رد، ليصعد الإنتر لمواجهة جاره ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو المقبل.