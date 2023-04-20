إنتر ميلان يواجه جاره ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إقصاء نادي بنفيكا البرتغالي من دور الثمانية.
⚽️🔥 البديل كوريا يزيد من متاعب بنفيكا بهدف رائع#دوري_أبطال_أوروبا | #انتر_بنفيكا
#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/y4bTPn4ihj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2023
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز الإنتر في البرتغال بهدفين دون رد، وانتهت مباراة العودة أمس في إيطاليا بالتعادل بثلاثية لكل فريق.
وكان الإيطالي نيكولو باريلا سجل الهدف الأول للإنتر في الدقيقة الـ14، ثم تعادل اللاعب النرويجي فريدريك أورسنيس لبنفيكا من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في إحراز الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة الـ66، ثم اضاف اللاعب الأرجنتيني خواكين كوريا ثالث أهداف إنتر ميلان في الدقيقة الـ78.
⚽️🔥 أورسنيس يهز شباك إنتر برأسية متقنة ويعيد الأمل لبنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا | #انتر_بنفيكا
#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/neVCxx4hRD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2023
وتمكن فريق بنفيكا بعد ذلك من تسجيل هدفين عبر كل من أنتونيو سيلفا وبيتار موسى في الدقيقتين الـ87 والـ91.
وانتهت مباراة الإياب أمس بالتعادل 3-3 بعد فوز الإنتر ذهابًا بهدفين دون رد، ليصعد الإنتر لمواجهة جاره ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو المقبل.
⚽️🔥 باريلا يعزز من حظوظ إنتر ويفتتح التسجيل#دوري_أبطال_أوروبا | #انتر_بنفيكا
#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/c5TBc2DNaJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 19, 2023