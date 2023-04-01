إنجاز استثنائي لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

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واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وسجل هدفًا في شباك مانشستر سيتي، ليحقق إنجازًا مميزًا.
وبدأ محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 17 دقيقة بتسديدة قوية.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن محمد صلاح أول لاعب من ليفربول، ينجح في التسجيل خلال 4 مباريات مختلفة ضد خصم في موسم واحد منذ إيان راش في 5 لقاءات ضد إيفرتون موسم 1986\ 1987.
ونشر حساب نادي ليفربول الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفال محمد صلاح بأهدافه ضد السيتيزنز، وعلق قائلًا: “أول لاعب في الريدز في التاريخ يسجل أمام مانشستر سيتي في 4 مباريات في الموسم ذاته.
وسبق أن نجح صلاح في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي 3 مرات في الموسم الحالي قبل قمة اليوم، خلال منافسات الدرع الخيري، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.
ويلعب مانشستر سيتي ضد ليفربول الآن على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بنتيجة 1\1 مع نهاية أحداث الشوط الأول، حيث تقدم صلاح وتعادل ألفاريز.