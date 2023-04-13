إنجاز لـ الهلال في الجولة الـ23 رغم التعادل مع الطائي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إنجازًا في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك رغم التعادل مع نادي الطائي بنتيجة 2/ 2 يوم الاثنين الماضي في البطولة.

الهلال الأول في الاستحواذ

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن السعودي عبر “تويتر” أن أزرق الرياض هو الأعلى استحواذًا بين كل الأندية في الجولة حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 69.6%، يليه الفتح ثانيًا برصيد 68%، التعاون ثالثًا بنسبة استحواذ وصلت إلى 64%، النصر رابعًا بنسبة استحواذ في الجولة وصلت إلى 59%، الشباب خامسًا بنسبة وصلت إلى 57%.

نتائج الجولة الـ23

وكانت مباريات الجولة الـ23 بدأت من الأحد الماضي بالتعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق، بينما فاز أبها على نادي الباطن بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل النصر مع الفيحاء بدون أهداف، أما نادي الاتحاد فحقق الفوز على الوحدة بثنائية لهدف.

وفي مباريات الاثنين الماضي، تعادل الهلال مع الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الفتح على الرائد بثلاثية دون رد، وتعادل ضمك مع العدالة بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباراة أول أمس الثلاثاء، فاز الشباب على الخليج بنتيجة 3/ 2.