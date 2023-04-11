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منها 25 عقارًا في الرياض

إنفاذ يقيم 11 مزادًا على 136 عقارًا بعدة مناطق

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
إنفاذ يقيم 11 مزادًا على 136 عقارًا بعدة مناطق
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 11 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 11 إلى 30 أبريل 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 136 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 10 مناطق مختلفة في المملكة.

أماكن العقارات

وتبدأ المزادات بـ 25 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات روشان وسهم الجنوب والعز الإلكترونية، ثم 36 عقارًا بمدينة جدة في مزاد نسائم جدة وواجهة المطار الإلكترونية، ثم 24 عقارًا بمدينة الدمام في مزاد الشاطئ الشرقي وأيقونة الشرقية، ثم مزاد درر الشمال الإلكتروني الذي يستعرض 25 عقارًا في كل من تبوك وحائل والجوف، ثم مزاد ركائز المدينة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بالمدينة المنورة، وأخيرًا مزاد زهرة الجنوب وكنوز الإلكتروني الذي يقام على 7 عقارات في كل من أبها وصبيا وخميس مشيط.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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