إنقاذ حياة بنجلاديشي تعرض لحادث مروع ببريدة

أنقذ فريق جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بمشاركة فريق من قسمي التخدير والأشعة بالمستشفى حياة مريض يبلغ من العمر 67 عامًا بنجلاديشي الجنسية، بعد تعرضه لحادث مروري مروع تسبب له بإصابات بليغة في الصدر والبطن، وكسور في الأطراف السفلية، وقطع جزئي في الشريان الأورطي الصدري.

تفاصيل الحالة

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن قسم الطوارئ بتخصصي بريدة استقبل حالة مرضية مصابة، وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة لها، حيث تبين من خلال صور الأشعة المقطعية للمريض، إصابته بانسلاخ وقطع جزئي بالشريان الأورطي الصدري.

وأشار إلى أنه وبعد معاينة نتائج الفحوصات الطبية تمت الاستعانة بفريق جراحة الأوعية الدموية، حيث تقرر إجراء عملية للمصاب وبدون شق جراح، تم خلالها تركيب دعامة شريانية بواسطة القسطرة والأشعة التي استغرقت نحو 90 دقيقة، وأسفرت عن إنقاذ حياة المريض بتوفيق الله، واستقرار حالته الصحية ولله الحمد.

تدخل دقيق

وبين تجمع القصيم الصحي أن مثل تلك التدخلات الطبية تعتبر من النوع الدقيق التي تجري فيه معالجة المريض بواسطة القسطرة التي لا تتطلب تدخلاً جراحيًا.

يذكر أن عيادات مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة استقبلت خلال العام الماضي 2022م أكثر من 443 ألف مراجع، فيما أنجز قسم الأشعة أكثر من 162 ألف تصوير إشعاعي للفترة ذاتها.