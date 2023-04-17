إنقاذ حياة معتمر خمسيني تعرض لنزيف داخلي

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نجح الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر ٥٠ عاماً من الجنسية النيجيرية، وذلك بعدما تعرض لسقوط أثناء أداء مناسك العمرة، حيث تم التعامل مع الحالة على الفور وتقديم الإسعافات الأولية الطارئة لها بكل دقة وسرعة.
وقال التجمع الصحي بمكة المكرمة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل تبين وجود كسر في أحد الأضلاع للجهة اليمنى من منطقة الصدر، مما أدى إلى نزيف داخلي تجمع حول الرئة وتسبب ذلك في أزمة تنفسية للمعتمر.
وأضاف أنه عقب التأكد من استقرار الحالة ؛ تم نقل المريض إلى مستشفى النور بمكة المكرمة بشكل عاجل لتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي استعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، حيث يعمل مستشفى أجياد للطوارئ بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي المؤهل تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.