إنقاذ شخص احتجز داخل مركبته في سيل بحريملاء

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أنقذ مدني حريملاء شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع المرور السعودي، حسبما أعلن المدني عبر تويتر.
وفي وقت سابق، نجح فريق الدفاع المدني بالقطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة بالقطيف، بواسطة فرق الإنقاذ.
وقال المدني عبر تغريدة بموقع تويتر: حرر مدني القطيف بواسطة فرق الإنقاذ، قدم طفل علقت في دراجة، كما نشر المدني صورة توثق الحادث.
وفي وقت سابق، أعلن المدني إنقاذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن مدني الرياض أنقذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق، وهم بصحة جيدة.