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ارتكب مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها

إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ صباحاً
إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ شخص احتجز داخل سيل في مركبة.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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