أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم إنقاذ شخص احتجز في سيل داخل مركبة وتطبيق الأنظمة بحق قائدها ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان هدوء في الخرطوم مع بدء هدنة بوساطة أمريكية سعودية زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا إعلانات وسائل التواصل مليئة بالسلع الرديئة والمعلنين الجشعين توقعات باستمرار أمطار نجران حتى الـ 10 مساءً تعليم تبوك: استئناف الفصل الدراسي الثالث وعودة التوقيت الصيفي أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ شخص احتجز داخل سيل في مركبة.
وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.