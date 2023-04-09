إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد الحرام

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كشف الدكتور مصطفى بلجون مدير الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة، أن معتمرًا آسيويًا بعمر الـ 40 عاد إلى الحياة بعد إنقاذه من توقف بالقلب في الساحات الشمالية.
فيديو | معتمر آسيوي بعمر الـ 40 يعود إلى الحياة بعد إنقاذه من نوبة قلبية.. ومدير الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة د. مصطفى بلجون:
نستقبل يوميا 1200 بلاغ في العاصمة المقدسة.. ووصلنا لحالة الذروة حاليا#الراصد pic.twitter.com/6gEkha3OY9
— الراصد (@alraasd) April 9, 2023
وأضاف بلجون في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه منذ بداية هذه الحالة أصبح هناك رصد من قبل المسعفين والمتطوعين في الحرم المكي، والذين يقدمون الخدمات ومتابعة الوضع مع بقية الجهات.
وأشار إلى أنه تم فحص حالة المعتمر والعلامات الحيوية له ومن ثم تقديم الإسعافات الأولية باستخدام أجهزة إنعاش القلب الرئوي المنتشرة اليوم في ساحات وأروقة المسجد الحرام.
وتابع “نستقبل يوميًا أكثر من 1200 بلاغ في العاصمة المقدسة، ووصلنا لحالة الذروة حاليًا”، لافتًا إلى أن جميعها تتراوح بين الحالات البسيطة إلى حالات توقف القلب والتنفس.
وأشار إلى أن لدى الهلال الأحمر 107 فرق إسعافية اليوم في العاصمة المقدسة، وتحديدًا 41 فرقة في الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة به.