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مع وصول الهلال الأحمر لحالة الذروة

إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد الحرام

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور مصطفى بلجون مدير الهلال الأحمر في منطقة مكة المكرمة، أن معتمرًا آسيويًا بعمر الـ 40 عاد إلى الحياة بعد إنقاذه من توقف بالقلب في الساحات الشمالية.

فحص الحالة

وأضاف بلجون في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه منذ بداية هذه الحالة أصبح هناك رصد من قبل المسعفين والمتطوعين في الحرم المكي، والذين يقدمون الخدمات ومتابعة الوضع مع بقية الجهات.

وأشار إلى أنه تم فحص حالة المعتمر والعلامات الحيوية له ومن ثم تقديم الإسعافات الأولية باستخدام أجهزة إنعاش القلب الرئوي المنتشرة اليوم في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

حالة الذروة

وتابع “نستقبل يوميًا أكثر من 1200 بلاغ في العاصمة المقدسة، ووصلنا لحالة الذروة حاليًا”، لافتًا إلى أن جميعها تتراوح بين الحالات البسيطة إلى حالات توقف القلب والتنفس.

وأشار إلى أن لدى الهلال الأحمر 107 فرق إسعافية اليوم في العاصمة المقدسة، وتحديدًا 41 فرقة في الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة به.

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