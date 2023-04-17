إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم بـ الدوادمي

أنقذ مدني الدوادمي 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.

أفادت بذلك المديرية العامة للدفاع المدني على موقع تويتر، مشيرة إلى أنهم بصحة جيدة الآن، كما نشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث.

حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، حتى الثالثة عصرًا اليوم الاثنين.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.

توقعات الطقس

ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.