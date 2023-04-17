لوكا مودريتش يبتعد عن الانضمام إلى النصر إنقاذ 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم بـ الدوادمي رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر برشلونة ضد خيتافي ولي العهد يستقبل طاقم رواد الفضاء السعوديين قبل انطلاق رحلتهم العلمية نحو محطة الفضاء الدولية النرويج على موعد مع إضراب 24 ألف شخص اليوم 40 قتيلًا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو خشوع ماهر المعيقلي وعبدالمحسن القاسم في دعاء ليلة 26 رمضان ثوب العيد بهجة منتظرة واستغلال من الخياطين رئيس برشلونة يحرج ريال مدريد بسبب قضية نيجريرا !
أنقذ مدني الدوادمي 3 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.
أفادت بذلك المديرية العامة للدفاع المدني على موقع تويتر، مشيرة إلى أنهم بصحة جيدة الآن، كما نشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة، حتى الثالثة عصرًا اليوم الاثنين.
ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر: فيديو يوضح المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، والتي شملت أجزاء كبيرة من المملكة.
ومن جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– استمرار هطول الأمطار الرعدية، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقة الجوف.