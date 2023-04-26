إنقاذ 7 أشخاص احتجزهم السيل داخل مركبتين في عسير

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، من إنقاذ 7 أشخاص احتجزوا في سيل بمنطقة عسير.
وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم مباشرة احتجاز (7) أشخاص بمركبتين في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائديهما لارتكابهما مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور عقوبة مخالفة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها ،حيث تصل غرامتها المالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال.