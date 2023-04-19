إنقاذ 7 أشخاص جرفهم السيل داخل مركبتهم في وادي الرشاء

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء.

وتفصيلًا، قال المدني عبر تويتر، أنقذ مدني الدوادمي 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء، وهم بصحة جيدة- ولله الحمد.

تنبيه من المدني

قبل ساعات، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي الرياض، من فرص هطول أمطار غزيرة حتى الساعة الـ10 مساء، وذلك بناء على تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

اتباع تعليمات السلامة

وشدد المدني بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار.