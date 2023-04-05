إنهاء تكليف مدير ووكيل مدرسة احتجز فيها طالب بالأحساء

أصدر مدير عام إدارة التعليم بمحافظة الأحساء حمد العيسى، قرارين بإنهاء تكليف مدير ووكيل متوسطة مدرسة المأمون، بعد تشكيل لجنة حققت في الفيديو الذي انتشر لطالب يتواجد داخل المدرسة بعد نهاية الدوام الرسمي، وفقًا لقناة “العربية”.

تعليم #الأحساء: تشكيل لجنة مختصة للتحقق من الفيديو الذي تم تداوله حول "تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام" في أحد مدارس #الهفوف لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.#السعودية pic.twitter.com/0KDxVYUMbZ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 3, 2023

تشكيل لجنة للتحقيق

وكانت إدارة تعليم الأحساء قررت تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقيق بشأن مقطع فيديو تحت عنوان: “تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقـات الدوام”، بإحدى مدارس مدينة الهفوف؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وظهر على التلميذ علامات الفزع والخوف بعدما غادر الجميع ولم يشعر أحد بوجوده.

جدل وانتقادات

وثارت حالة من الجدل بين المغردين حول من يتحمل المسؤولية إذ قال موثق الفيديو: “مدرسة المأمون يوجد تلميذ بداخلها، وخرجوا جميعًا من المدرسة وسكروا الباب، ولو لم أسمعه يصرخ لما سأل عنه أحد، ورأيته مستاءً ومفزوعًا، فمن المسؤول؟”.

وذكرت إحدى المغردات ويبدو أنها معلمة: “مستحيل إذا المناوبة عندي، لازم أفتش الفصول وأطلعهم الساحة كلهم قدام عيني، وأمنع تمامًا الدخول للفصول، الله يكرمكم حتى دورات المياه أشيك عليها بالذات المرحلة الابتدائية، حزني وهو يطل مع الشباك ربي ستر عليه”.