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تسبب له في تقيؤ متكرر وآلام بالبطن

إنهاء معاناة رضيع من انغلاف معوي دون تدخل جراحي بالقصيم

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٨ مساءً
إنهاء معاناة رضيع من انغلاف معوي دون تدخل جراحي بالقصيم
المواطن - واس

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تمكن أطباء الأشعة التشخيصية وأطباء جراحة الأطفال في منطقة القصيم من إنهاء معاناة طفل يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء تسببت له في التقيؤ المتكرر وآلام في البطن دون تدخل جراحي تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تفاصيل الحالة

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن أطباء الأشعة التشخيصية بالتعاون مع أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة استطاعوا بفضل الله علاج حالة نادرة بالأمعاء أصابت رضيعاً يبلغ من العمر 18 شهرًا أُحضر إلى قسم الطوارئ بصحبة ذويه وهو يشكو من تقيؤ متكرر وألم في البطن، وبعد إجراء المعاينة السريريةً وعمل الفحوصات التشخيصية اللازمة ومن ضمنها الأشعة الصوتية للبطن، تبين أنه يعاني من وجود حالة مرضية نادرة تدعى “الانغلاف المعوي” (intussusception).

دون جراحة

وأكد الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تمت إحالة المريض بشكل عاجل لوحدة أشعة التنظير التألقي (fluoroscopy)، وتحت إرشاد ومتابعة قسم الأشعة تم حقن الصبغة في الأمعاء الغليظة للطفل، وبحمد الله تكللت عملية تحرير انغلاف الأمعاء بنجاح خلال وقت قصير، وبذلك تم تجنيب الرضيع المريض الخضوع لعملية جراحية وتعرضه للتخدير العام ومضاعفاته ، ونقل بعدها الطفل لأقسام التنويم لمتابعة الحالة الصحية له من قبل الأطباء والتمريض لحين استقرت الحالة وتحسنت بشكل كبير بعد الإجراء الطبي، وغادر برفقة ذويه المستشفى وهو بصحة وعافية.

يذكر أن قسم الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أجرى أكثر من 15679 فحصًا بمختلف أنواع الأشعة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

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