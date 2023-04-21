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إنهاء معاناة مواطنين مع القصور الكلوي في أول أيام العيد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
إنهاء معاناة مواطنين مع القصور الكلوي في أول أيام العيد
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في أول أيام عيد الفطر بالحصول على موافقة للتبرع بأعضاء متوفى دماغيًّا بمدينة الملك سعود الطبية، لتنهي بذلك معاناة مواطنين مع مرض القصور الكلوي الأول يبلغ من العمر 74 عامًا، والثاني 50 عامًا بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

توزيع الأعضاء

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، بأن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، بما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى، لافتًا إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، مشيدًا بجهود فريق المركز الذين يعملون على مدار الساعة لإنقاذ حياة مرضى القصور العضوي.

وعبر المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عظيم امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى الذين آثروا التبرع بأعضاء ذويهم، وأن يهبوا حياة جديدة لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ومغفرته وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

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