Icon

فرصتان لاستئجار عقارين بالرياض وجدة عبر منصة انتفاع Icon إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها Icon 1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة الزائرين Icon 40 مليارًا سنويًّا أرباح قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon مدرب النصر: ضربتا الجزاء أثرتا بشكل سلبي على الفريق Icon كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس Icon نواف العقيدي: أمل النصر في الدوري لا يزال قائمًا رغم خسارة الديربي Icon 16 مستشفى في السودان خارج الخدمة Icon رامون دياز: الهلال كان بوسعه الفوز على النصر بأكثر من هدفين Icon شارع السويلم بالرياض يعيد روح الألعاب الجماعية للأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المهاجم النيجيري أحرز هدفي الفوز لـ الهلال

إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ صباحاً
إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أن فوز فريقه على النصر كان مهمًّا من أجل تجاوز المباريات السيئة التي خاضها أزرق الرياض قبل الديربي في دوري روشن السعودي.

وتحدث اللاعب النيجيري لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “كان فوزًا مهمًّا في مباراة صعبة وتحقيق النقاط الـ3 شيء رائع بعد المباريات السيئة التي خضناها قبل الديربي، الأهم بالنسبة لي هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث أفضل من تحقيق لقب الهداف”.

إيجالو - الهلال والنصر - 3333

وواصل: “تركيزنا الآن سيكون على مواجهة الاتحاد الأحد المقبل في نصف نهائي كأس الملك ثم نركز بعد ذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا الياباني”.

وكان اللاعب النيجيري إيجالو سجّل ثنائية الهلال أمام النصر من ركلتي جزاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر
السعودية اليوم

الدراجات الهوائية تدخل خدمة الهلال الأحمر

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني...

أخبار رئيسية
مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك
السعودية اليوم

مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك

السعودية اليوم
الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها
العالم

الصين تتهم مجموعة السبع بتشويه سمعتها

العالم
الاحتجاجات تشتعل في فرنسا مجددًا
العالم

الاحتجاجات تشتعل في فرنسا مجددًا

العالم
ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال
الرياضة

ثنائية تُهدي الفوز لـ برشلونة ضد الريال

الرياضة
رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا
آخر الاخبار

رحيل فيريرا عن الزمالك رسميًا

آخر الاخبار
ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام
السعودية اليوم

ضبط 3 متسولين في ساحات المسجد الحرام

السعودية اليوم