إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها

أوضح اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أن فوز فريقه على النصر كان مهمًّا من أجل تجاوز المباريات السيئة التي خاضها أزرق الرياض قبل الديربي في دوري روشن السعودي.

"فوزنا اليوم سيعطينا دفعة معنوية لمواصلة المشوار، والأهم هو الانتصار وليس الهداف" إيغالو – لاعب #الهلال#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/eAeE9kCjTk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023

وتحدث اللاعب النيجيري لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “كان فوزًا مهمًّا في مباراة صعبة وتحقيق النقاط الـ3 شيء رائع بعد المباريات السيئة التي خضناها قبل الديربي، الأهم بالنسبة لي هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث أفضل من تحقيق لقب الهداف”.

وواصل: “تركيزنا الآن سيكون على مواجهة الاتحاد الأحد المقبل في نصف نهائي كأس الملك ثم نركز بعد ذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا الياباني”.

وكان اللاعب النيجيري إيجالو سجّل ثنائية الهلال أمام النصر من ركلتي جزاء.