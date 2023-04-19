إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها

فرصتان لاستئجار عقارين بالرياض وجدة عبر منصة انتفاع إيجالو: فوزنا على النصر كان مهمًّا لتجاوز المباريات السيئة التي لعبناها 1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة الزائرين 40 مليارًا سنويًّا أرباح قطاع البتروكيماويات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع مدرب النصر: ضربتا الجزاء أثرتا بشكل سلبي على الفريق كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس نواف العقيدي: أمل النصر في الدوري لا يزال قائمًا رغم خسارة الديربي 16 مستشفى في السودان خارج الخدمة رامون دياز: الهلال كان بوسعه الفوز على النصر بأكثر من هدفين شارع السويلم بالرياض يعيد روح الألعاب الجماعية للأطفال
أوضح اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أن فوز فريقه على النصر كان مهمًّا من أجل تجاوز المباريات السيئة التي خاضها أزرق الرياض قبل الديربي في دوري روشن السعودي.
"فوزنا اليوم سيعطينا دفعة معنوية لمواصلة المشوار، والأهم هو الانتصار وليس الهداف"
إيغالو – لاعب #الهلال#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/eAeE9kCjTk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
وتحدث اللاعب النيجيري لـ قناة SSC بعد المباراة قائلًا: “كان فوزًا مهمًّا في مباراة صعبة وتحقيق النقاط الـ3 شيء رائع بعد المباريات السيئة التي خضناها قبل الديربي، الأهم بالنسبة لي هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث أفضل من تحقيق لقب الهداف”.
وواصل: “تركيزنا الآن سيكون على مواجهة الاتحاد الأحد المقبل في نصف نهائي كأس الملك ثم نركز بعد ذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا الياباني”.
وكان اللاعب النيجيري إيجالو سجّل ثنائية الهلال أمام النصر من ركلتي جزاء.