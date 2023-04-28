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غدًا يقام ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض

إيجالو: لايهمني التسجيل في مباراة الهلال وأوراوا قدر الانتصار

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
إيجالو: لايهمني التسجيل في مباراة الهلال وأوراوا قدر الانتصار
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المهاجم النيجيري أوديون إيجالو عن مباراة الهلال وأوراوا الياباني غدًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 المقرر إقامته على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتحدث إيجالو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد قائلًا: ” من المهم الفوز بالمباراة غدًا، سأحاول التسجيل في المباراة لفريق الهلال، لكن التسجيل لا يهمني قدر الانتصار وتحقيق اللقب حتى وإن لم أُسجل هدفًا غدًا”.

توقيت مباراة الهلال وأوراوا غدًا

وستقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا غدًا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو المقبل في اليابان.

وسوف تُنقل مباراة الهلال وأوراوا عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

مباراة الهلال وأوراوا - إيجالو - رامون دياز

مشوار الهلال

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية أمام الشارقة بنتيجة 2/ 1، الريان بثلاثية دون رد، والاستقلال الطاجيكي مرتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.

وتعادل الزعيم أمام الشارقة بنتيجة 2/ 2، وخسر ضد الريان بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الريان الذي حل وضيفًا.

وواصل الأزرق التألق في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16، قبل أن يتجاوز عقبة فولاد خوزستان الإيراني بهدف دون رد.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأنظار في مواجهة الدحيل القطري بالدور نصف النهائي، حيث نجح في الفوز بنتيجة 7/ 0، سجلها؛ أوديون إيغالو سوبر هاتريك، وموسى ماريغا هدفين، سالم الدوسري هدفًا.

 

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