إيجالو يعزز من تقدم الهلال بالهدف الثاني

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تمكن النيجيري أوديون إيجالو من إحراز الهدف الثاني لنادي الهلال في شباك النصر من ركلة جزاء.
⚽️ هدف #الهلال الثاني عن طريق إيغالو
عبدالله الغامدي🎙
الهلال 2 × 0 النصر#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/f4Wfq5tbgO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء لأزرق الرياض بعد عرقلة اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو، حيث سدد اللاعب النيجيري ركلة جزاء محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ63.