إيجالو يقود الهلال إلى المركز الثالث بثنائية في الفيحاء

صعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على الفيحاء بثنائية دون رد في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري المحترفين.

ثلاث نقاط هلالية من أمام الفيحاء⚽

📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/j2SIuX3M8g — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 4, 2023

وتمكن النيجيري أوديون إيجالو من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني واصل إيجالو تألقه ليقود الزعيم للهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 45 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 24 نقطة في المركز العاشر.