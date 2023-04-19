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في الجولة الـ25 من دوري روشن

إيجالو يقود الهلال لهزيمة النصر في الديربي الأول لـ رونالدو

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
إيجالو يقود الهلال لهزيمة النصر في الديربي الأول لـ رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه وجاره نادي النصر بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الزعيم دخل المباراة ضاغطًا بكل قوة من الناحية الهجومية، حيث بدأ التهديد سريعًا عبر فرصة مهدرة من اللاعب المالي موسى ماريجا في الدقيقة السابعة.

الهلال يفوز بركلتي جزاء

وأهدر بعدها النيجيري أوديون إيجالو فرصة إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ18، كما أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر نجمه أيمن يحيى.

واحتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير ركلة جزاء للأزرق نفذها إيجالو بنجاح في الدقيقة الـ42 بعد لمسة يد على اللاعب عبدالإله العمري مدافع النصر.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل أزرق الرياض ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر إيجالو في الدقيقة الـ62 بعد احتساب ركلة جزاء من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير نتيجة عرقلة البرازيلي ميشايل ديلجادو.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 49 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني.

رونالدو - الهلال والنصر

المباراة القادمة

ويستعد أزرق الرياض مساء الأحد المقبل لمواجهة نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يواجه النصر فريق الوحدة أيضًا يوم الأحد في الدور نصف النهائي في البطولة ذاتها.

الهلال والنصر - موسى ماريجا

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