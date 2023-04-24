إيداع الدعم السكني لشهر إبريل غدًا

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، غدًا الثلاثاء.

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للصندوق على موقع “تويتر” “بما أن يوم 24 إبريل يوافق إجازة رسمية، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى”.

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لغد الثلاثاء، لتزامن يوم الصرف مع عطلة عيد الفطر المبارك.

تعليق دعم سكني

وفي وقت سابق قال الصندوق العقاري، إن حالات وقف الدعم أو تعليقه لبعض مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي: