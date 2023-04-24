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لتزامن يوم الصرف مع عطلة

إيداع الدعم السكني لشهر إبريل غدًا

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
إيداع الدعم السكني لشهر إبريل غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، غدًا الثلاثاء.

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة للصندوق على موقع “تويتر” “بما أن يوم 24 إبريل يوافق إجازة رسمية، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى”.

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لغد الثلاثاء، لتزامن يوم الصرف مع عطلة عيد الفطر المبارك.

تعليق دعم سكني

وفي وقت سابق قال الصندوق العقاري، إن حالات وقف الدعم أو تعليقه لبعض مستفيدي البناء الذاتي تشمل الآتي:

  • الالتزام بمباشرة البدء بالبناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
  • الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
  • سداد الأقساط بشكل منتظم.
  • تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء.
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