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لا توجد سفارة إيرانية في الخرطوم

إيرانية عائدة من السودان: السعودية كانت أملنا الوحيد

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
إيرانية عائدة من السودان: السعودية كانت أملنا الوحيد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت امرأة إيرانية عائدة من السودان، عن تفاصيل تقديم المملكة مساعداتها ودعمها للرعايا الإيرانيين خلال رحلة إجلائهم من السودان إلى جدة.

وقالت في لقائها مع “قناة الإخبارية” اليوم الأحد، إن الأوضاع في السودان كانت خطيرة جداً، ولم يدركوا ما سيفعلونه، خاصة وأنه لا توجد سفارة لإيران بالخرطوم، وعندما علموا بما تقوم به المملكة تجاه الرعايا تأكدت حينها أنها الأمل الوحيد لمغادرة السودان.

وأشارت إلى أنهم كانوا خائفين من الموت في السودان بسبب الحرب الدائرة هناك، ولكن بعد عمليات الإجلاء باتوا يشعرون بالأمان والنوم أخيرًا، لافتة إلى أنه أصبحت لديهم القدرة والطاقة للمغادرة إلى بلدهم، موجهة شكرها للمملكة على مساعدتها.

 

 

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