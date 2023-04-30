إيرانية عائدة من السودان: السعودية كانت أملنا الوحيد

كشفت امرأة إيرانية عائدة من السودان، عن تفاصيل تقديم المملكة مساعداتها ودعمها للرعايا الإيرانيين خلال رحلة إجلائهم من السودان إلى جدة.

فيديو | مواطنة إيرانية: كنا خائفين ووضعنا خطير للغاية في السودان ولا نعلم حينها ماذا سنفعل وسمعنا ما تقوم به السعودية واستنجدنا بهم ونحن الآن في أمان وفي غاية السعادة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/jbdez1bfKG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 30, 2023

وقالت في لقائها مع “قناة الإخبارية” اليوم الأحد، إن الأوضاع في السودان كانت خطيرة جداً، ولم يدركوا ما سيفعلونه، خاصة وأنه لا توجد سفارة لإيران بالخرطوم، وعندما علموا بما تقوم به المملكة تجاه الرعايا تأكدت حينها أنها الأمل الوحيد لمغادرة السودان.

وأشارت إلى أنهم كانوا خائفين من الموت في السودان بسبب الحرب الدائرة هناك، ولكن بعد عمليات الإجلاء باتوا يشعرون بالأمان والنوم أخيرًا، لافتة إلى أنه أصبحت لديهم القدرة والطاقة للمغادرة إلى بلدهم، موجهة شكرها للمملكة على مساعدتها.