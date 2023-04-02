أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها أبعدت طائرة تجسس أمريكية، بعدما انتهكت مجالها الجوي بالقرب من خليج عمان.

بيان البحرية الإيرانية

وأفادت البحرية الإيرانية في بيان: “بأن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E دخلت الحدود المائية لإيران اليوم الأحد”. وأضافت: “قواتنا البحرية وجهت تحذيرًا لمنع طائرة التجسس الأمريكية من دخول المجال الجوي للبلاد، قبل أن تبتعد إلى خليج عمان”.

مقتل ضباط الحرس الثوري

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد أنها سترد على مقتل ضابطين بالحرس الثوري في سوريا في المكان والزمان المناسبين.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشارًا عسكريًا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرًا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.

وقالت الوكالة: “أُصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة وقتل”.