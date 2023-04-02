وأفادت البحرية الإيرانية في بيان: “بأن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E دخلت الحدود المائية لإيران اليوم الأحد”.

 وأضافت: “قواتنا البحرية وجهت تحذيرًا لمنع طائرة  التجسس الأمريكية من دخول المجال الجوي للبلاد، قبل أن تبتعد إلى خليج عمان”.