إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد

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تترقب الجماهير مواجهة تشيلسي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.
وأكدت تقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أسند مهمة إدارة مباراة تشيلسي وريال مدريد إلى الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.
ويُساعد دانييلي أورساتو في المباراة شيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، وسيكون ماوريتسيو مارياني حكمًا رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الـVAR، ماسيمليانو إيراتي وباولو فاليريكومو.
ويُعد دانييلي أورساتو صاحب الـ47 عامًا، حكمًا دوليًا منذ عام 2010، وقاد 5 مواجهات في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أدار مباراة أيندهوفن وإشبيلية في الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة تشيلسي وريال مدريد على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد تشيلسي بهدفين دون رد.