إيغالو يبحث عن هدفه الـ50 بدوري المحترفين

يسعى المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لمواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري روشن السعودي، وهز شباك الطائي اليوم.

إيغالو يسعى للتسجيل

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “يتطلع إيغالو لتسجيل هدفه الـ50 في دوري المحترفين (حاليًا 49)، وفي حال تسجيله أو صناعة هدف فإنه سيرفع عدد مساهماته لـ60 مساهمة بالمسابقة (حاليًا 10 تمريرات حاسمة)”.

وأشاد حساب “أوبتا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى إيغالو في المباريات الأخيرة، بعدما ساهم في تسجيل 13 هدفًا للهلال من آخر 27 هدفًا للفريق في دوري روشن السعودي، حيث أحرز 12 هدفًا وصنع هدفًا.

وسجل إيغالو 49 هدفًا في دوري المحترفين، حيث نجح في إحراز 9 أهداف مع الشباب موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الليوث ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 16 هدفًا هذا الموسم.

مباراة الهلال والطائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والطائي عند الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 45 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.