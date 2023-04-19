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بعد تسجيله ثنائية ضد النصر

إيغالو يتجاوز الـ50 هدفًا بدوري المحترفين

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
إيغالو يتجاوز الـ50 هدفًا بدوري المحترفين
المواطن - فريق التحرير

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واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليتجاوز حاجز الـ50 هدفًا في دوري المحترفين.

تألق إيغالو

وسجل إيغالو ثنائية ضد النصر، ليرفع رصيده إلى 51 هدفًا في دوري المحترفين، خلال 66 مباراة، وقام بـ220 تسديدة بينهم 115 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة ترجمة الأهداف 23%، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

إيغالو ضد النصر
المهاجم النيجيري – المصدر spl

وجاءت أهداف إيغالو في دوري المحترفين، كالتالي 9 أهداف مع الشباب موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الليوث ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 18 هدفًا هذا الموسم.

كما رفع إيغالو رصيده إلى 18 هدفًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين، يليه نجم النصر، أندرسون تاليسكا برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر spl

فوز الهلال ضد النصر

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولكنه خاض 25 مواجهة، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة من 24 مباراة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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