إيغالو يستهدف لقب هداف دوري أبطال آسيا

يطمح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، لمواصلة التألق في دوري أبطال آسيا، وقيادة فريقه الهلال لتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

تألق إيغالو

وظهر إيغالو بشكل مميز في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث شارك في 8 مباريات، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين، وبفارق هدف عن مهاجم الدحيل القطري، إدميلسون جونيور.

ويملك إيغالو فرصة كبيرة في حصد لقب هداف دوري أبطال آسيا، في حالة هز الشباك، خاصة أن منافسه في صفوف أوراوا، هو ديفيد موبيرغ كارلسون، حيث تمكن من إحراز 5 أهداف خلال 7 مباريات.

ويُقدم إيغالو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 18 هدفًا، كما ساهم في تأهله إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال ضد أوراوا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.