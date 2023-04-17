إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

يأمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو لمواصلة التألق في مواجهات النصر، وقيادة الزعيم لحسم ديربي الغد لصالحه.

إيغالو يسعى للتألق

واعتاد إيغالو على التألق في مواجهات النصر، حيث سبق ولعب أمامه 5 مرات بقميص فريقي الشباب والهلال، وساهم في تسجيل 5 أهداف، بعدما نجح في هز الشباك 4 مرات وقدم تمريرة حاسمة.

ويتصدر إيغالو قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، ونجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلا أنه غاب عن هز الشباك في آخر 3 مباريات.

ويتطلع إيغالو لاستعادة بريقه، والعودة لهز الشباك خلال ديربي الرياض، للانفراد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، وقيادة الهلال لتحقيق فوز غائب من 3 جولات، بعد الخسارة أمام الشباب والباطن، والتعادل ضد الطائي.

ديربي الرياض غدًا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل ديربي الرياض غدًا، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.