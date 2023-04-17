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خلال ديربي الرياض غدًا

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو لمواصلة التألق في مواجهات النصر، وقيادة الزعيم لحسم ديربي الغد لصالحه.

إيغالو يسعى للتألق

واعتاد إيغالو على التألق في مواجهات النصر، حيث سبق ولعب أمامه 5 مرات بقميص فريقي الشباب والهلال، وساهم في تسجيل 5 أهداف، بعدما نجح في هز الشباك 4 مرات وقدم تمريرة حاسمة.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

ويتصدر إيغالو قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، ونجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلا أنه غاب عن هز الشباك في آخر 3 مباريات.

ويتطلع إيغالو لاستعادة بريقه، والعودة لهز الشباك خلال ديربي الرياض، للانفراد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، وقيادة الهلال لتحقيق فوز غائب من 3 جولات، بعد الخسارة أمام الشباب والباطن، والتعادل ضد الطائي.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

ديربي الرياض غدًا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل ديربي الرياض غدًا، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

الهلال في دوري روشن السعودي
لاعبو الهلال – المصدر spl
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