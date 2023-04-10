إيقاف كويلار مباراتين وتغريم رباعي الهلال 80 ألف ريال بعد مباراة الشباب

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن العقوبات الموقعة ضد نادي الهلال، بعد مباراة الشباب التي أُقيمت بين الفريقين في الجولة الـ22 من دوري روشن يوم الجمعة الماضية.

وقررت الانضباط إيقاف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب أزرق الرياض مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الشباب مع تغريمه 20 ألف ريال.

الغرامات الموقعة على الهلال والشباب

كذلك تقرر تغريم فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بأزرق الرياض 20 ألف ريال؛ بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم مباراة الشباب، ماجد الشمراني.

كذلك غُرم الأرجنتيني رامون دياز مدرب أزرق الرياض 20 ألف ريال؛ بسبب الإساءة الإعلامية للحكم ماجد الشمراني، مع تغريم البرازيلي ميشايل 20 ألف ريال لنفس السبب.

كما قررت اللجنة، تغريم نادي الشباب 10000 ريال؛ بسبب قيام جماهيره برمي أداة تجاه لاعب الفريق المنافس ولم تصبه، بحسب تقرير مراقب المباراة.