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إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد
المواطن - فريق التحرير

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خسر رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قرابة 12.6 مليار دولار في يوم واحد، بعد تحطم المركبة الفضائية وصدور تقرير مالي عن أداء شركة “تسلا”.

وبحسب مؤشر المليارديرات لوكالة “بلومبرغ” BBI، تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بنسبة 7% إلى 164 مليار دولار.

انفجار ستار شيب

في وقت سابق أمس الخميس، انفجر صاروخ ستار شيب Starship التجريبي الذي صممته شركة “سبيس إكس” بعد دقائق من إقلاعه وصعد الصاروخ 38 كيلومترًا، ووفقًا لممثلي الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدًا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع.

وفي نفس اليوم، أعلنت شركة “تسلا” عن انخفاض بنسبة 24% في الأرباح، وفي ظل ذلك انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 9.75%.

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