فرحة رجال أمن عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد خشرة العيد في حائل عادة قديمة وذكرى حاضرة خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة طفل يلفت الأنظار بتوزيعه الحلوى في الحرم المكي عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة 6 نصائح للأطفال المصابين بالسكري خلال العيد
خسر رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك قرابة 12.6 مليار دولار في يوم واحد، بعد تحطم المركبة الفضائية وصدور تقرير مالي عن أداء شركة “تسلا”.
وبحسب مؤشر المليارديرات لوكالة “بلومبرغ” BBI، تراجعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي بنسبة 7% إلى 164 مليار دولار.
في وقت سابق أمس الخميس، انفجر صاروخ ستار شيب Starship التجريبي الذي صممته شركة “سبيس إكس” بعد دقائق من إقلاعه وصعد الصاروخ 38 كيلومترًا، ووفقًا لممثلي الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدًا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع.
وفي نفس اليوم، أعلنت شركة “تسلا” عن انخفاض بنسبة 24% في الأرباح، وفي ظل ذلك انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 9.75%.